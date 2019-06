Eesti maksuameti megakingitus suurtele õlletehastele

Maksuamet maitses Eesti õlletehastes toodetavaid long drink’e ja otsustas, et neid võib maksustada madalama määraga. Saksa toll viis samad tooted laborisse ja otsustas, et need peavad koos piiritusejookidega kuuluma kõrgemasse maksukategooriasse.