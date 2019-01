Eesti mõjukaim projekteerija Rein Annusver teeb keset elurajooni sadamat. No ja mis selles halba on?!

Rein Annusver (60) on tubli mees, ärgu keegi tulgu vastupidist väitma! Veab juba kolmkümmend aastat projekteerimisbürood K-Projekt, olles selle suurim aktsionär. Projekteerib ja joonistab. Hoolitseb selle eest, et linnarahval oleks ristmikud ja bensiinijaamad ja et kõik sujuks ja oleks tore ja hea. Möllab mis hirmus.

Omal ajal viis Mati ­Songisepale 300 000 krooni, et linnasaksad K-Projekti ära ei unustaks, kui kuskil projekteerimiseks läheb. Kellele ta sellega liiga tegi? Mitte kellelegi! See tühine vähem kui 20 000 eurot oli nagu sõlm linnaametniku taskurätti. Meeldetuletus.

Aga kus sa sellega. Muidugi väänati talle „pistise andmise“ eest aasta tingimisi. Ei jää heategu karistamata, see on ju lapselegi selge. Aga mis sellest enam.

Vahepeal on Rein kõvasti tööd teinud, tunamullu oli iga viies detailplaneering Tallinnas K-Projekti projekteeritud. Haabersti ristmik, lennujaama ja Kopli trammiliinid ning Reidi tee tulevad kõigepealt meelde. Ja nuuskijad ja kadestajad ka kohe sabas.

Nüüd nad naaguvad Reinu uue plaani kallal.