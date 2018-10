Alles sel kesknädalal tundsin ühel Tallinna südalinna tänaval kanepilõhna. Kaks nooremat meest seisid pimedas hoovis ja tegid suitsu, arutades omavahel vene keeles ilmaasju. Punane tuluke hõõgus pimeduses, äratuntavalt vürtsikas hõng kandus sügisõhus kaugele. „Kui julged!“ mõtlesin.

Kuigi Eesti on ametlikult kanepi tillukeses koguses omamise dekriminaliseerinud, ei tähenda see seda, et ka ühe kanepisuitsuga vahelejäämisest ei tuleks politseiga probleeme. Tuleb küll. 2017. aastal registreeriti politseis narkoväärtegusid 4184 korral, millest hinnanguliselt veerand oli seotud kanepiga. Mõistetud karistused jäid 12 ja 800 euro vahele, kusjuures 11 alaealisele lõpetati menetlus hoiatusega, 35 korral saadeti vahelejäänu sotsiaalprogrammi ning vaid 16 puhul leidis politsei, et puudub avalik menetlushuvi.

„Suure koguse“ määr, alates millest kujutab kanepiomamine kriminaalkuritööd ja viib reeglina vanglakaristuseni, pole sugugi mitte suur.