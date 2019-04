Telefonist kostev mehehääl on siiralt hämmastunud.

„Selle ravimi saajaks märgitud patsient Külvi Peterson on ise arst?“ imestab Soome keskkriminaalpolitseinik Kimmo ­Nokkonen. „Tegelikult ka? Ta on perearst?! Kui me oleks seda teadnud, siis me oleks vaadanud seda asja palju suurema luubi all.“

Jyväskyläs töötav Nokkonen ­uuris ligi kakskümmend aastat tagasi Soome suurimat dopinguskandaali. Uurimise tulemusel mõistis kohus eri kuritegudes süüdi Soome suusakoondise endised peatreenerid Kari-Pekka Kyrö, Pekka ­Vähasöyrinki ja neli suusatajat.

Vana kriminaalasja materjalid asuvad Helsingis keskkriminaalpolitsei arhiivis. Ekspress tundis huvi, kas uurimise jooksul tuli päevavalgele ka seoseid eestlastega.

Vastus on jah. Dokumentidest selgub, et suure dopinguskandaali jäljed toovad otse Otepääle.