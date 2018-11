Teid teatakse kuulsate ja rikaste lahutusadvokaadina. Millest tuli selline spetsialiseerumine?

Advokaadiga on nii, et sul kujuneb välja oma klientuur. Eelkõige olen ma aastaid nõustanud inimesi äri- ja finantsõiguses. Selles valdkonnas tegutsejatel tekivad varad, kuid kahjuks tekivad ka lahutused ja varajagamised. Ja siis ta pöördubki oma küsimustega advokaadi poole, keda juba tunneb.

Mina ise perekonnaõiguse, lahutamise ja ühisvara jagamise nišši spetsiaalselt võtnud ei ole.

Aga olete lahutusadvokaadiks saanud?

(Naerab.) Jah, olen selleks tõesti mingil määral saanud, sest kui inimene tuleb nii isikliku murega, siis süda läheb haledaks ja mis sa siis teed. Ikka aitad.

Aga neid tuleb järjest rohkem ja rohkem. Meil on nüüd büroos perekonnaõiguse tiib. See on kujunenud viie viimase aasta jooksul.

Kuidas Eesti rikkad ja ilusad lahutavad?

Enamik abielusid lõpeb mõistlikult, sest ollakse tavalisest suurema tähelepanu all ja see ei väärinda kuidagi, kui kakelda kogu rahva ees.

Nii et hirm avalikkuse ees tuleb kasuks?

Jah, lahutus on ju enamasti ebamugav, sellega ei kiidelda. Keegi ju ei abiellu sellepärast, et lahku minna.

Kui tihti tunnete lahutajale kaasa?

Peaaegu alati. Kui käin pulmas, siis ma alati nutan. Mitte sellepärast, et kõik on nii ilus. Ma ju tean, kui raske on inimsuhete kulgemine, kui palju raskusi on ees. Mõtlen, et kuidas need noored inimesed sellega toime tulevad.

Mis muudab abielu lahutamise raskeks?

Lahutus ise on tänapäeval lihtne: pole vaja põhjendada, miks ja kes on süüdi. Kinnitad lihtsalt, et enam ei taha ja kõik.

Keeruline on, kui on palju vara – eriti, kui on ühised äriühingud ja seltsingud.

Keeruline on, kui vara jagamise taustal on lastega suhtluskorra määramine.

Et üks vanem ei taha teisele lapsi anda?

Ei taha, jah. Või siis kasutatakse seda väljapressimiseks – sa annad mulle vara ja siis lepime kokku.