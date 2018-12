Kohtun Rait Lukasega Hestia gruppi kuuluvas Euroopa hotellis Tallinna reisisadama kõrval.

„Istume kuskile siia,“ osutab Lukas fuajees asuvatele laudadele ja tugitoolidele. Siinsamas sähvivad tuleleegid. Need peaksid loitlema igas Hestia hotellis, meenutamaks kodust koldetuld.

Sügiseses Eestis jääb silma Lukase päevitunud jume.

Ta teatab: „Teate, ma üldse ei anna tavaliselt intervjuusid ja ei tahaks seegi kord. Vale on üht inimest esile tuua. Hotelliketi taga on 300 inimest, kes iga päev oma panuse annavad. Kliendid, kes meile vead andeks annavad. Kinnistuomanikud, kes Hestiat igapäevaste otsuste tegemisel usaldavad, ning Skandinaavia teadmist ja kogemust andvad kaasomanikud.“

Kuidas jõudsite hotelliärisse?

Omasin Kesk-Eestis krunti ning läksin ühe tuttava, mitmete spaade rajaja juurde mõttega ka sinna spaa-hotell rajada. Tema müüs mulle maha Laulasmaa Spa uuesti käivitamise mõtte.

Kuna kinnistut soovis osta väärikas East Capitaliga seotud investorite ring, siis tekitas see lisausaldust.

Käivitamine osutus palju raskemaks kui ennustatud ja sai edukalt teoks ainult kõigi osapoolte ühise pingutusena. Mõtlen kinnisvara omanikku ning pühendunud töötajaid, kes ei lugenud töötunde.

Kuidas käis Hestia üles ehitamine?

Ilma ette kirjutatud strateegiata ehk täieliku vastandina õpikunäidetele. Teeme seda, mis meeldib ja mis tundub mõistlik.

Kõige tähtsam, et organisatsioon on olnud valmis ennast vajalikel hetkedel mobiliseerima ja ühise eesmärgi nimel tegutsema. Huvitav on näha, milline lisaressurss peitub meis kõigis.

Väga oluline on, et üle võetud – see on vale väljend, aga paremat ei ole – hotellidelt oleme alati saanud oma meeskonda väga head täiendust ja lisatarkust.

Kes on Hestia võtmefiguurid?

Jälle ei saa ma mööda töötajatest ning koostööpartneritest. Nemad ongi meie võtmefiguurid.

Sellesse ärisse sattusime osanikena sisuliselt üksteist tundmata, aga ilma suuremate tülideta on suures osas säilinud sama ring. Üks tähtsamaid asju, mille nimel kõik pingutame, et omavahel säiliks usalduslik ning üksteise arvamusest lugupidav suhe. Nii on võimalik energiat panustada ettevõtte arengusse, mitte lõputute vaidluste peale, mis ettevõtet edasi ei vii.

Üsna lühikese ajaga olete kasvanud Eesti suurimaks hotelliketiks. Teil on seitse hotelli Eestis, üks Lätis ja peagi avate veel ühe Tallinnas. Kui lihtne või keeruline on hotelle rajada?

Esiteks: me ei ole kõige suurem hotellikett. Mulle ei meeldi üldse sel teemal arutada, kes on Eestis kõige suurem. Täna nii, homme naa.

Baltikumi, veel enam Skandinaavia ja Euroopa mõttes oleme mitte keegi.