Puiduärimees Raul ­Kirjanen, kelle vara väärtuseks hindas Äripäev hiljuti 212 miljonit eurot, ehitavat endale Eesti lõunaossa maja. Sosistatakse, et see on suur nagu mõis, vägev nagu tselluloositehas. Ei olevat juba tükk aega juhtunud, et keegi midagi nii majesteetlikku betooni on valanud. Eramu olevat otsekui mälestusmärk, mis jääb kestma üle eluaegade ja sajandite.

Juba kahlab Eesti Ekspressi arhitektuuritoimkonna poolt läkitatud reporter koos fotograafiga läbi märja metsa. Küll on siin seeni ja samblaid ja samblikke, vanu kände ning puid, mis oma aja äraelanuna osjade keskele varisenud – liigirikkus lausa hämmastab. Noorendikus, kus uued puud kohusetundlikult taeva poole kasvavad, sellist kirevust ei kohta.