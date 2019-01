Pensionisüsteemi kriitika on ainult üks tükk suuremas pusles ehk Parvel Pruunsilla tegevuses konservatiivse maailmavaate edendamisel. Viimastel aastatel on Pruunsild vedanud mitut konservatiivset ettevõtmist või neis kaasa löönud. Tartus pärit pankurist (üks Bigbanki kahest omanikust) on saanud (kui kasutada ajakirjanduslikku metafoori) Eesti konservatiivse tegevuse omalaadne hall kardinal. Vaata kuhu tahad, ühel hetkel leiad eest Parvel Pruunsilla.

Teise pensionisamba ­vastase liikumise juurde sattus ­Pruunsild natuke juhuslikult. See tähendab, skepsis teise samba vastu oli Pruunsillal küll olemas – ta pole ka ise sellega liitunud –, aga aktiivselt hakkas teemasse süüvima eelmise aasta kevadel, kui ettevõtja Kristjan Järvan Pruunsilla üles otsis. „Kuulume Parvel Pruunsillaga mõlemad korporatsioon Sakalasse, sealt meie tutvus alguse sai,“ ütleb Järvan.