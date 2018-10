Nädal tagasi, kui Ekspressi fotograaf Andres Putting lahkus riigikogust – ta pildistas seal Kaja Kallast – ja trepist alla laskus, hakkas järsku telefon tema taskus häiret andma. Spetsiaalne telefon spetsiaalse tarkvaraga, mis otsib vaenulikke rünnakuid, andis märku: Hostile service area, expect that any phone calls/SMS made in this area can be intercepted and recorded, you better leave this place now. (Vabatõlkes: oled sattunud ohutsooni, kus sinu kõnesid võidakse pealt kuulata, mine siit kohe minema.) Ringi vaadates ei paistnud midagi muud erilist peale selle, et majja oli parajasti saabunud Türgi parlamendi väliskomisjoni delegatsioon, kes Riigikogu valges saalis koos Eiki Nestori ja teistega pilti tegi.

See oli osa Ekspressi mõne nädala pikkusest eksperimendist, kus püüdsime leida ja uurida, kas Eestis kasutatakse vastuolulist, IMSI-püüduri (originaalis IMSI-catcher) nime all tuntud jälitustehnoloogiat. Mobiili- ja võrgutehnoloogiat tootev Ericsson kirjeldab oma kodulehel, et tegu on seadmete perekonnaga, mille abil saab telefone tuvastada, nende asukohta määrata ja teatud tingimustel ka seadmeid pealt kuulata ja nende mälu kopeerida. Ericssoni huvi pole muidugi IMSI-püüdureid promoda, vaid sellise mobiilside ehitamine, mis oleks niisuguste rünnakute vastu kaitstud.