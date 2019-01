Postimees on sel nädalal pikalt lahanud, kuidas EKRE noorteühendusega Sinine Äratus seotud isikud püüavad sotsiaalmeedias loodud varikontode alt avalikku arvamust mõjutada. Tegemist pole millegi uuega Eesti poliitikas. Sama ja vähemalt praeguseni palju organiseeritumalt on teinud nii Keskerakond kui ka Reformierakond, kes kasutasid avaliku arvamusega manipuleerimiseks kommenteerimise keskkondi uudisportaalides. Allolev lugu ilmus esmakordselt 15. mail 2013.

2008. aasta lõpuks polnud uudisteportaalides Tallinna linnaametnikest poliitiliste kommentaatorite klikile vastast. Reformierakond ja selle esimees Ansip saavad kriitikatuld kõigist kahuritest ja igalt rindelt.

Aitab, otsustatakse oravate peakontoris ja sõjatandrile saadetakse 714 hääle toel Harju- ja Raplamaalt valituks osutunud riigikogu liige Kalle Palling. Toona 23aastane riigikogu pesamuna koondab enda ümber poolsada partei peakontori reatöötajat ja noortekogu liiget.

Pallingu stiiliks oli saata kaasvõitlejatele hommikusi ergutuskõnesid stiilis “tõuse ja kommenteeri”: “Kui keegi veel ei mõista asja tõsidust, siis toon Teile väikese võrdluse. Sa ju pesed igal hommikul hambad. See on Sinu jaoks ülimalt oluline ja elementaarne tegevus iga päev. Minu ja Teie häid mõtteid ühendavale Reformierakonnale on igal hommikul toetavate kommentaaride kirjutamine sama oluline, kui hammaste pesu.”

Ergutuskiri läks oravapartei siselistidesse. Subjektirida “Väga tähtis!” kandvat kirja alustab noortekogu juhtiv Palling pöördumisega “Head sõbrad!”.

“Selle nädala algusest olete igal hommikul leidnud enda postkastist ülevaate tähtsamatest päevauudistest. See on koostatud meie erakonna meediainimeste poolt, kelle siiras soov on viia Sind rohkem kurssi päevakajaliste teemade ja nende taustaga.”