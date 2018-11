Kui nädala keskel toimus Tartus politseioperatsioon paari Leedu autovarga tabamiseks, meenus nii mõnelegi kümne aasta tagune aeg, mil Leedu kuritegelikud grupeeringud Eesti autoomanikke hirmu all hoidsid. Vargustelainele pandi lõplik punkt 2013. aastal, kui 99 autovarguse eest mõisteti süüdi 25 professionaalset kurjategijat. Kas vargad on nüüd tagasi?

Taasavaldame Janar Filippovi toonase loo, mis ilmus 1. augustil 2013.

23.juuli, Tartu kohtumaja. Kohtunik Rutt Teeveer kuulutab karistused neljale Leedu kodanikule. See on Eesti viimaste aastate suurima maffiaprotsessi lõpp. Kokku tootis kolme Balti riigi ametnikest koosnev uurimisgrupp Balcar 11 kohtulahendit, mis käsitlesid 99 autovargust rohkem kui kahekümes Eesti ja Läti linnas või asulas. Karistuse said 25 kurjategijat, kellelt mõisteti välja üle poole miljoni euro. Ühe eestlase kõrval mõisteti süüdi 24 Leedu kuritegelikesse grupeeringutesse kuuluvat oma ala proffi.

2009. aasta 10. septembri hilisõhtul kaovad Tartust Vaba tänavalt Honda CRV ning Viljandist Suur-Kaare tänavalt Honda Accord. Sellest saab uurijatele, kes mitu kuud Eesti eri piirkondi laastavate autovaraste tabamise nimel pingutanud, alguse võimas läbimurre.

Järgmisel hommikul kihutab Viljandist varastatud Honda Salacgrīva lähistel teelt välja. Läti politseinikud peavad avariipaiga lähistel kinni jalanõudeta, dokumentideta ning mis kõige ootamatum - läbipekstud mehe, kelleks osutub Leedu kodanik Gediminas Gecevičius. Kinnituse saab autovarguste müsteeriumi lahendavate uurijate peamine hüpotees, et vargustelaine taga on Leedu kurjategijad.