Tõeks saanud õudusunenägu



Jaanipäeval hukkusid Tallinna lähedal reisirongiga kokku põrganud sõiduautos 22aastane Lenna ja 23aastane Kristjan-Martin. Vedurijuht Stanislav (33) ei suuda siiani mõista, mis valesti läks.

Rongisõit viib Raplast Tallinna. Piduri ja gaasi üle valvab Stanislav, liiklusmärke ja foore peab silmas juhiabi Leonid (21), kes on, käed rinnal risti aknalauale nõjatunud. Möödub peatus Männiku ja Stanislavi muidu nii särav naeratus kaob: “Näe, siit nad oma autoga tulidki,” näitab ta vasakule tee suunas, mis rööbaste alt lookleb Männiku karjääri poole, ja austab hukkunuid pika õnnetu vilega.

See oli Stanislavile esimene surmaga lõppenud õnnetus. Ta räägib, et nägi rongi kõrge nina eest autot nii vuhinal mööda sõitmas, et katuski ei paistnud.

Stanislav lasi vilet nii kuis jaksas, kuni märkas, et sõiduki järel tuleb veel teinegi auto. Oli liiga hilja, rong ei jõudnud peatuda. Ka autojuht ei saanud õigel ajal pidama.

Stanislav ei mõista siiani, miks – sest “vist oleks ju jõudnud”.

Mis edasi sai, ta ei tea. “Raske oli pealt vaadata, kui ise midagi teha ei saa,” ütleb ta vaid.

Õhtul pidi ta veel ühe otsa Türile sõitma, Leonid lasti vabaks. Alles öösel viis ülemus ta oma autoga koju. Kodus võttis Stanislav pitsi alkoholi ja puges põhku. Mis järgmisel päeval sai, ta ei mäleta.

“Järgmine peatus Liiva,” ütleb Leonid, kes mäletab, et autoga kokku põrgates läbis teda hirmuvärin.

“Kui oleksin teadnud, kus matused toimusid, oleksin läinud,” ütleb ta. “Aga mitte kõikidega koos. Hiljem, üksi.”

Pärast õnnetust said nad viis päeva palgalist puhkust. Ega seda nende arvates palju ei ole (kõige enam võib õnnetuse läbielanutele anda kümme puhkepäeva, seda otsustab firma juhatus).

Kuigi vaade siit rongi ninast paneks iga reisimehe vaimustusest ahhetama, ei saa sama öelda müra kohta, millest alles annab üle karjuda. Stanislavi arvates on kabiinis päris vaikne, aga tema on vedurijuhi pinki (mis istujat üles-alla viskab nagu pöörane) nühkinud ka juba 13 aastat.

Armatuurlaual rapuvad suhkrukarp ja lahustuva kohvi pakid, aknalaual äsja söödud saiakestest rasvane paberkott.

Kui õnnetus uudistesse jõudis ja koos sellega ka Stanislavi eesnimi ja vanus, võtsid paljud tuttavad temaga ühendust. Et kas ikka tõesti sina ja kas kõik on hästi?

Stanislavile ei meeldi, et nimi avaldati, sest “võib-olla saab keegi pahaseks ja tuleb ähvardama”, ütleb ta. “Kes teab? Kõike võib juhtuda.”

Kui tal oleks kodus internet, loeks ta ka õnnetusest avaldatud lugude kommentaare. Ta teab, et ka vedurijuhi aadressil on seal parajalt kriitikat - “kurjategija”, ütleb üks. “Miks rongijuht kihutas?” tahab teine teada.

Aga kuna tal internetti ei ole, siis vastab süüdistajatele siinsamas: “Tuleks nad ise ja prooviks sõita. Kuidas nad end tunneks? Meil ka ei ole seda kerge üle elada.”

Oleks ju võinud varem jaamast välja tulla. Või hiljem.

Oleks võinud palju asju teha, arvab Stanislav. Aga mis sest enam: ükskord paneb ta vedurijuhi ameti niikuinii maha ja asutab oma väikese firma. Vedurijuhi töös on liiga palju pinget – mida vanemaks jääd, seda raskem on.