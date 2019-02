Teised allikad väidavad aga, et Savisaare rõõsk pale muutus Pihli operatsioonist kuuldes kahvatuks. Kiiruga käsutas siseminister "omad mehed" valvama enda Keila-Joa ametisuvilat ning seal peituvaid materjale. "See on minuvastane aktsioon!" olevat Savisaar oma vasakule käele telefoni teel röökinud.

Selleks ajaks on Savisaar, Toots ja Seppik Välja tänaval toimuvast tõenäoliselt teadlikud. Ühed allikad ütlevad, et Välja tänava operatsioonil oli Savisaare õnnistus. Minister teadis täpselt, mida kontorist leitakse ja mida seal enam ammu ei ole.

Eesti politseiaparaadi juhtidel tuleb oodata. Kell on pool üksteist läbi. Finnairi lennuk Soome siseministri Jan-Erik Enestamiga hilineb. Ministrid sõidavad Pagari tänavale, et kirjutada alla leping, mis võimaldab illegaalsed immigrandid ühest riigist teise tagasi saata.

Sama päeva hommik Tallinna lennuväljal. Lennujaamahoone ette vurab must Mercedes numbrimärgiga 007 AAA. Autost astub välja siseminister Edgar Savisaar. Sealsamas on tema parem käsi Jaan Toots , kes on siseministeeriumi kantsler. Samuti vasak käsi Ain Seppik , politseiameti peadirektor.

Reede, 22. septembri hommik on Lillekülas Välja tänaval pahaaimamatult rahulik. Igapäevase elurütmi katkestavad mitu autot, mis peatuvad maja number 20 lähedal. Neist väljub paarkümmend meest, kellest mõned on päris koljatid. Maja piiratakse märkamatult ümber. Hetk hiljem algab kaitsepolitsei läbiotsimine turvafirma SIA peakorteris.

Mõne päevaga sai kaitsepolitsei peadirektorist mõjuvõimsaim mees riigis. Siseminister Savisaar on sunnitud varjama, et ta käis salaja Londonis peaminister Vähiga kohtumas.

Eile võtsid tema poisid kinni kuus meest, keda kahtlustati 14 püstoli TT müümises. Üks neist, Igor Vassiljev, on SIA endine töötaja. Kas oskab Pihl arvata, et oktoobri esimesel nädalal laseb kohus Vassiljevi vabaks? Süütõendeid oli mehe kinnihoidmiseks ebapiisavalt.

Suur osa kaitsepolitsei töötajatest eesotsas Pihli endaga on kartnud kuude kaupa, et Klandorfist võib saada uus peadirektor. Ka Savisaare järjekindel püüd koondada enda kätte info kaitsepolitseis uurimisel olevate asjade kohta süvendab muret. Savisaare võimuletulekust peale on kaitsepolitsei pidanud tootma talle meetrite viisi pabereid. *

Kaitsepolitsei juhi ajukäärud salvestasid sellegi, et siseminister on austanud oma kohalviibimisega Kulla sünnipäeva. Pihl hakkas Kulla, Klandorfi ja Savisaare sidemete kohta uusi järeldusi tegema.

Usaldusväärne allikas räägib aga, et videokassettide peal on ainult Savisaar, Savisaar ja veel kord Savisaar. Tööl, läbirääkimistel, puhkehetkel. Justkui auahne poliitiku süütu filmiarhiiv. *

Selle nädala algul jätab siseminister ära osalemise politseijuhtide kokkutulekul Hiinas. Ametlikuks põhjuseks on soov riigikassat kallite piletite ostmisest säästa. Tegelikult on siseminister mures, väga mures. Esmaspäeva lõunal lendab ta Helsingi kaudu Londonisse salakohtumisele peaminister Vähiga. Järgmise päeva pärastlõunal on Savisaar Tallinnas tagasi.

Loomulikult teab Jüri Pihl avalikku saladust, et SIA on osutanud turvateenust Krasnodari grupeeringu liidrile Mihhail Gorbatšovile. Erafirmaleei saa kliendile turvateenuse osutamist pahaks panna, siseministri nõunikuga on teine lugu. Tõele au andes viis sama siseministri nõunik Klandorf läbi ka Krasnodari maffia arreteerimise operatsiooni.

Küsimus on selles, millest kaitsepolitsei praegu veel vaikib. Võib-olla piisab sellest isegi koalitsiooni lõhkiajamiseks.

*