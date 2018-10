Kozlovi haaret arvestades mõjub pommina info, et ta käis tänavu juuni lõpus Tallinnas. Kuigi tegemist oli väga kõrge ametniku visiidiga, püüdsid venelasega kohtunud inimesed teha kõik, et tema reis - eriti aga selle eesmärk - jääks saladuseks.

Väljaanne The Daily Beast avaldas kolmapäeval , kuidas Venemaa keskpanga aseesimees Andrei Kozlov tuli 2006. aastal Eestisse, et hoiatada siinset finantsinspektsiooni suuremahulise rahapesuskeemi eest. Kolm kuud hiljem oli Kozlov tapetud, tema räägitud skeemist on aga tänaseks päevaks välja kasvanud Danske 200 miljardi skandaal. The Daily Beast viitab ka Eesti Ekspressile, mis esimese väljaandena Kozlovi külaskäigust kirjutas. Taasavaldame 3. oktoobril 2006 ilmunud artikli.

Malmstein ei teadnud tulevase jutuajamise sisu, kuid teatas sellest igaks juhuks pankade juhtidele. Kui vaja, siis olgu nad valmis venelasega kiiresti kokku saama.

Kozlovi jutt oli resoluutne. Tema väitel liikus alates tänavuse aasta algusest Eesti pankade kaudu Venemaalt Läände väga suurtes kogustes raha. Miljardid rublad vahetati ümber dollariteks ja eurodeks ning saadeti seejärel tundmatute offshore-kompaniide arvetele. Firmade nimed ei öelnud eestlastele mitte midagi. Tõenäoliselt pidi nende taga varjuma kas üks või mitu väga rikast Venemaal tegutsevat äritegelast.

VERINE KOLMAPÄEV: Vene uurijad otsivad 13. septembri õhtul jälgi pankur Andrei Kozlovi tulistamise kohal Moskvas. VALERY MELNIKOV/KOMMERSANT/AFP

Kozlov teatas, et tegemist on maksupettustes hangitud summadega ja võimaliku rahapesuga.

Ta hoiatas, et see võib olla alles rahavoolu algus. Nimelt on Venemaal traditsiooniliselt puhkenud massiline kapitali riigist väljaviimine alati enne valimisi. 2007. aasta lõpul valib Venemaa Putini asemele uue presidendi.

Eestit ähvardas Läti saatus

Andrei Kozlov nõudis eestlastelt nimetatud rahavoogudega seotud arvete kinnipanemist.

Kuid finantsinspektsioon ei saa marssida pankadesse ja käskida arveid sulgeda põhjendusega, et tähtis venelane kahtlustab teatud kontodel rahapesu.

Samas lasus Eesti riigi kohal oht, et Vene keskpank võib hakata avalikult pasundama, et meie pangad pesevad musta raha. See võiks mõjuda kogu pangasüsteemi mainele ja kahandada usaldusväärsust.

Näiteks naaberriik Läti on hädas. Aprillis teatas USA rahandusministeerium, et VEF Banka ning Multibanka on r ahapesukanalid Euroopa ja Ameerika kuritegelikele ning terroristlikele rühmitustele. Juba teist aastat järjest väidab USA välisministeerium, et Läti ei rakenda küllaldaselt abinõusid rahapesuga võitlemiseks.

Küll aga on finantsinspektsioonil võimalus pangajuhte veenda. Selgitada, mis toimub ja mis võib edasi juhtuda. Et kui venelased alustavad infosõda, siis tulistavad nad Sampo ja Ühispanga hea maine esimese pauguga sõelapõhjaks.

Sampo sulges kohe kontod

Asja tõsiduses veendunud Raul Malmstein käskis Ühispanga ja Sampo esindajad kohale kutsuda.

HAAMER: Sampo panga juht AivarRehe. Vallo Kruuser