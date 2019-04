Assange´i põgenemisplaani üksikasjad on hägused. Kaks Ecuadori saatkonna siseeluga kursis olevat allikat ütlevad, et Moskvaga sidepidamise kontaktisikuna töötas Fidel Narváez , kes on Assange´i lähedane usaldusisik ja teenis veel hiljuti Ecuadori Londoni konsulaadis.

Ecuadori uus president Lenín Moreno on öelnud, et tahab Assange´i saatkonnast lahkumist. Märtsis katkestas Quitos asuv valitsus tema juurdepääsu internetile ja kehtestas tema külalistele piirangud.

Veebruaris ütles Vallejo oma töökoha üles ja on nüüd usutavasti Nicaraguas. Ecuadoris on Vallejo uurimise all seoses 2012. aastal Correa poliitilisele rivaalile korraldatud väidetava inimrööviga.

Varem oli Narváez seotud ohutu pääsetee tagamisega Edward Snowdenile , kes lekitas 2013. aastal NSA dokumente. Narváez andis endisele NSA töövõtjale loa, mis tagas talle ohutu tee Hong Kongist Moskvasse, kus Snowden lõpuks varjupaiga leidis. Siis väitis toonane Ecuadori president Rafael Correa , et Narváez oli loa andnud ilma valitsuse teadmata. Hispaaniakeelne telekanal Univision raporteeris, et Narváez reisis Moskvasse samal päeval, kui Snowdenile ohutu liikumise dokumendi andis; teised allikat on seda asjaolu kinnitanud.

Neli erinevat allikat kinnitasid, et Kreml oli valmis plaani toetama - sealhulgas ka võimalust lubada Assange´il Venemaale reisida ja seal elada. Üks allikatest ütles, et aruteludel täitis vahemehe rolli keegi Vene ärimees.

Ecuadori suursaatkonna korruseplaan Guardiani allika põhjal aastast 2015.

Assange´i esindav advokaat Melinda Taylor on Assange´i saatkonnas hoidmise hukka mõistnud. “See on šokeeriv, et Assange´i hoitakse umbes kaheksa aastat omavoliliselt kinni selle eest, et ta avaldas tõendeid sõjakuritegude ja inimõiguste rikkumiste koha. Suurbritannia võiks selle olukorra kasvõi täna lõpetada, tagades, et Assange´i Ameerika Ühendriikidele välja ei anta.”

Allikate kirjeldused selle kohta, kes Assange´i operatsiooni tühistas, on vastandlikud, kuid kõik nõustusid, et plaani peeti liiga riskantseks. Komistuskiviks osutus asjaolu, et Suurbritannia keeldus Assange´ile andmast diplomaatilist kaitset. Briti seaduste kohaselt on diplomaadid kriminaalkorras kohtu alla andmise suhtes immuunsed alles siis, kui Briti valitsus on nende diplomaatilisi volitusi tunnistanud ja kui välisministeeriumi on diplomaadistaatusest teavitatud.

Tegu ei ole esimese korraga, kui Assange on Venemaalt varjupaika otsinud. Associated Press teatas möödunud nädalal, et Wikileaksi looja proovis saada Venemaa viisat. 2010. aasta novembris kirjutas ta alla kirjale, milles andis enda esindamise volitused “sõbrale” Israel Shamirile - oma vastuolulisele toetajale, kes andis Moskva ajakirjanikele edasi lekkinud USA välisministeeriumi dokumendid. Assange kirjutas, et Shamir toimetab tema passi Vene konsulaati ja pärast ka tagasi.

Toona seisis Assange silmitsi vägistamise ja seksuaalse väärkohtlemise süüdistustega, mille esitasid kaks naist Rootsis. Kui ta 2012. aastal ülemkohtus lahingu väljaandmise vastu kaotas, palus ta Ecuadori saatkonnalt varjupaika.

Assange on naiste süüdistused tagasi lükanud. Lõpuks lõpetasid Rootsi võimud mõlema juhtumi kriminaalasja aegumise tõttu. Assange´i ootab vahistamine, kuna ta rikkus oma kautsjoni tingimusi.