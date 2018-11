On üks viimaseid kuumi suvepäevi. Päike mitte lihtsalt ei paista, vaid lausa põletab.

Imestan, kui vaatan ringi ja ei silma kohe Radissoni Blu hotelli tuttavat sinakas-rohelist siluetti ning luitunud-roosakat risttahukat tema katusel. Siis taipan. Radissoni nägemiseks ei pea vaatama harjumuspäraselt üles, vaid veidi allapoole.

Seisame Olav Miiliga Maakri kvartali südames paikneva kõrghoone katusel.

Meie all asub 30 korrust monoliitset raudbetooni ning kiiskavat klaasi.

Tinglikult isegi 32 korrust, sest alumine korrus on teistest märksa kõrgem, samuti 15. korrus, kus paiknevad tehnoseadmed.

Tegemist on kõrgeima majaga, mis on sel kümnendil kerkinud Tallinna südalinna. Radisson Blu hoone on viis meetrit madalam.

Vaade on võrratu. Toompea. Vanalinn. Meri. Kruiisilaevad. Kõik paistavad justkui peo peal.

„Kas tahad olla tipus?“ kõlab kvartali hüüdlause.

Maja ainuomanik on Olav Miil, kes pole tavapärane kinnisvaraarendaja, vaid paari eriti ägeda ärisõja veteran. Neist ühe lõpetamiseks kogunes mitteametlik kohus, kus õiguse mõistsid kolm hästituntud ettevõtjat, sealhulgas kaks endist ministrit.