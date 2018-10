Dikun on LNG mehaanik. Ta on juba tunni eest kolmandal laevatekil, vööripoolses osas punkerdamiseks kõik valmis pannud. Viimase asjana tõmbab ta selga külmakindlad tunked, saapad ja suured punased kindad, mille äärtele on musta markeriga kirjutatud Aleksander. Kõigepealt astub ta nn õhuluku ruumi. Selja tagant metallist ust kinni tõmmates lähevad kõrvad kergelt lukku – siin ruumis on õhurõhk eelnevatest ruumidest erinev. Tänu sellele ei levi lekke korral gaas teistesse laeva ruumidesse. Kui üks uks kinni, võib avada teise.

Laupäevasel esimesel reisil küsivad baarist tassi caffe latte’t nn muuseumieestlased. Need on eestlased, kes lähevad Helsingisse laupäeva veetma, uuesti näeb neid sama päeva viimasel reisil Tallinna. Ja siis on mummo'd (soomekeelsest sõnast mummo) – armsad soome memmed. Nende tavaline taks on kohv ja saiake.

Saja aastaga on masinaruum moondunud kivisöemustast ja põrgukuumast kohast lausa steriilseks keskkonnaks. Ainult mürasaaste on jäänud – 100detsibellist lärmi ehk lennuki startimise heliga võrdset müra peab summutama kõrvaklappidega. Kõik on viimseni süstematiseeritud, torude vahel olevad klapid töötavad automaatselt, väikseimagi gaasilekke korral lülitab süsteem end välja. Lisaks on kõik töös olevad ühendused arvutiekraanilt jälgitavad.

Aastate jooksul laeval tööl olnuna enam väga kergemat loksumist tähele ei panegi. Tonska oskab jagada ka mõned nipid, kuidas südamepööritusest üle saada: kindla peale minek on ingveritabletid, aga aitab ka näkileibade krõbistamine!

Megastar sõidab „risti” üle „peatee”

Soome laht on mereliikluse mõttes nagu Tallinna-Tartu maantee. Enam-vähem poolel teel Tallinnast Helsingisse näeb 12 miili raadiuses 12 alust. Ookeanil ei pruugi kümme päeva ühtki teist laeva paista. Taamal hulbib 405-meetrine kurikuulsa Nord Stream 2 torulaev Solitaire. Töö käib. Vasemal sõidab vastu üks liinilaev. Ja siis ühtäkki on risti teel ees üks väiksem torulaeva abilaev. Megastar kui suurem alus peab talle teed andma – abilaev on möödasõitvast liinilaevast aeglasem, seetõttu ongi temal eesõigus.

Tüürimeestele ei ole enamasti mingit üllatust sellest, et teel mõni laev järsku hoopis risti sõidab. Enamik liiklust käibki piki lahte, see tähendab, et Tallinna-Helsingi liinilaevad on hoopis need, kes lõikavad „üle tee” risti. Teiseks on kõik eeskujulikud alused end radaritele nähtavaks teinud. Ja radaripilt on tüürimehe peamine töövahend. Ekraanil on kõik merel olevad laevad pisikesed rohelised või valged noolekesed, teravik sõidusuunas, liikumistrajektoor punktiirina läbimas.

Vanemtüürimees Mihkel Lemmik on näinud merel 9meetriseid laineid, aerupaate ja allveelaevu. Ilmar Saabas

Kas allveelaevu ka näha on? „Jaa, ikka. Tavaliselt on nad vee pinnal, nad on radaril näha ja neil on kaks saatelaeva – üks ees ja teine taga,” räägib tüürimees Mihkel Lemmik. Ta on merd sõitnud juba 13 aastat. Teab hästi, et meri on iga päeva justkui pisut eri värvi ja et veemassiivi tuleb suhtuda austusega. „Kui merd ei austa, võib ta kätte maksta. Alati peab olema valvel, sest tagasilöök võib tulla ei-tea-kust.” Aga see teebki töö rutiinivabaks, isegi, kui enamasti on meri rahulik ja sõidad sama liini.

Keset Soome lahte aerutas üheksakordse maja kõrgusele ja üle 200 meetri pikkusele Megastarile vastu aerupaat.