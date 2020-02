Kruiisilaev Diamond Princess viibib Yokohama sadamas karantiinis alates 4. veebruarist.

Laeva pardal on kokku 2670 reisijat ja 1100 meeskonnaliiget. Neist COVID-19 viirusega on nakatunud vähemalt 219 inimest. Samas pole kõiki pardal viibijaid veel testida jõutud.

Koroonaviiruse levik sai praegustel andmetel alguse 80aastasest reisijast, kes tegi kaasa vaid ühe osa kruiisist. Ta tuli laeva pardale 20. jaanuaril Yokohamast ja läks maale 25. jaanuaril Hongkongis. Kuus päeva hiljem külastas ta Hongkongis kohalikku haiglat. Talle tehtud koroonaviiruse COVID-19 test andis 1. veebruaril positiivse tulemuse.

Laevas on karantiin välja kuulutatud 19. veebruarini, kuid Jaapani tervishoiuminister Katsunobu Kato teatas, et eakamatel reisijatel, kes pole viirusega nakatunud, lubatakse lahkuda viis päeva varem. BBC teatel on umbes 80 protsenti Diamond Princessi reisijatest vanuses 60 aastat või enam.

Laeval viibijate päevad mööduvad kiirelt muutuvate emotsioonide keerises. Kohati valitseb pardal koguni peomeeleolu, mida saadavad jetidel laeva uudistama sõitnud kohalike tervitushüüded. Siis aga diagnoositakse viirus uutel inimestel ja maad võtab hirm ning ärevus.