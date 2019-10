Eestis on suur hulk inimesi, kes ei usu, et praeguses kliimasoojenemises on süüdi inimesed ise. See paistab välja lihtsatest Facebooki vestlustest, aga kajab vastu ka Riigikogust. Näiteks ei usu seda ekrelasest riigikogulane Kalle Grünthal, kes avaldas 22. augustil Järva Teatajas kliimaskeptilise kolumni ning rääkis sama juttu ka 27. septembril Euroopa Liidu asjade komisjonis.

2. oktoobril jagas EKRE liige Monika Helme Facebookis „kliimaaktivistidele ja muidu ­ajupestutele“ meeldetuletuseks artiklit „Akadeemik Lippmaa: globaalne soojenemine on jama! Ostke ­rahumeeli suur maastur!“ Lugu ilmus Eesti Eks­pressis 2008. aastal ja on endiselt levinuim viide, kui otsitakse kliimamuutusi eitavat autoriteetset allikat. Samale loole viitab tihti ka Grünthal ja veel paljud teised.

„Iga kord, kui jälle seda loen kaiffin täiega...“ märgib üks lugeja Helme postituse all. Postitus sai 116 jagamist.

„Vot nii on tegelikult!“ hõikab teine jagaja saatesõnaks. „Lippmaa on väga tark mees!“ ütleb teine. Näib, nagu ta poleks kuulnudki, et Lippmaa suri 2015. aastal ning et artikkel ise ilmus 11 aastat tagasi.

Lippmaa tollase jutuga on üks suur mure.

Selles on väga palju faktide kontekstist välja tõstmist, lausa valeinfot ja tõlgendusi, mis praeguste teadus­uuringute valguses enam ei päde. Lippmaa esitatud väiteid ei saa kasutada tänase kliimapoliitika tegemiseks ega kliimamuutuste mõistmiseks.

Ekspress palus kolmel kliimaga tegeleval teadlasel selgitada, kuidas Lippmaa juttu tänapäeval tõlgendama peaks. Kõik rõhutavad kui ühest suust: pole mingit kahtlust, et Endel Lippmaa panus Eesti teaduses on mõõtmatu. Tegu oli äärmiselt targa, paljulugenud ja kirgliku inimesega. Paraku said Ekspressile kliimast rääkides liigne enesekindlus ja emotsionaalsus faktidest võitu.