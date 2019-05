Artikkel ilmus Eesti Ekspressi ärilisas "Magnaat".



Kui teie kohta öelda „energiamagnaadid“, kuidas kõlab?

Rahu: „Magnaat“ on halva kõlaga sõna. Mingisugune kahjur. Rockefeller oli magnaat, meie ei ole.

Veeber: Nõus. Ja mina olen Kristjani kõrval FIE, arvestades tegevuste mõõdet.

Soojaärimeestena pälvite sageli tähelepanu. Kui meeldiv see on?

Rahu: Mõnele tähelepanu meeldib, mulle mitte. Olla energiaettevõtja, see tähendab eelkõige suurt vastutust väga paljude inimeste elukondliku heaolu ja ka kulukorvi eest. Võtame asja väga tõsiselt.

Veeber: Tartus on tähelepanuga lihtsam. Väiksem koht. Kõik on hästi, kui toasoe on olemas ja sooja hind inimesele mõistlik. Kui aga midagi natuke valesti läheb, pööratakse kõik torud meie poole ja antakse niimoodi tuld, et seda ei kujuta halvimaski unenäos ette.