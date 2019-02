Enneolematu valimisdebatt: Tarmo Tamm vs. Tarmo Tamm vs. Tarmo Tamm

Tarmo, kas sobib, et Eestit esindab Eurovisionil rootslane?

Tarmo Tamm (kesk): Uku Suvistele sai saatuslikuks tema kommentaar, et Eestit peaks Eurovisionil esindama eestlane. See pole õige lähenemine. Samuti finaalis laulnud Armeenia poiss (Stefan – EE) on puhtalt Eestis üles kasvanud, teinud õpilasfirma, käinud olümpiaadidel jne. Kuidas me ütleme, et ta pole eestlane? Kui sellise lähenemise võtame, mis riiki me siis ehitame?

Tarmo Tamm (sots): Minule on „Eesti laul“ võõras. Aga minu noorem, 12aastane poeg käis ­finaali peaproovi vaatamas ja tõi välja võitja ning kräsupea (Sissi – EE), kes poja üllatuseks nii häid punkte ei saanud.

Kuidas meelitada soomlased tagasi Eestisse?

Tarmo Tamm (kesk): Miks ei võiks siin teiste riikide turiste käia? Juba käibki, näiteks Aasiast. Usun, et nad jätavad siia oluliselt rohkem raha kui Soome turist. Aga võib-olla oleme liiga ülbeks läinud, küsime liiga kõrget hinda?

Tarmo Tamm (E200): Ma ei näe katastroofi. Ühelt poolt tahame olla rikkam riik, seega on palk kõrgem ja teenus kallim. Teisest otsast oleme mures, et odavast teenusest huvitatud Soome turist siia ei tule. Nii pole mõistlik mõelda. Kas leiame asemele turistid, kes on huvitatud muust kui odavamast tarbimisest?

Kas teie usute, et Rainer Vakra ei plagieerinud oma lõputööd?

Tamm (sots): (Pikk mõttepaus) Jah ja ei. Sest vaadake, ikkagi 17 aastat tagasi...

Tamm (sots): (Mõttepaus) Mina usun!

Kas teie usute, et Edgar Savisaar on puhas kui prillikivi?

Tamm (kesk): Ei usu.

Kas teie usute, et Kristina ­Šmigun-Vähi ei tarvitanud dopingut?

Tamm (E200): (Eriti pikk paus) Pffff... Ma oleks meeleldi vastanud kahele eelmisele küsimusele. Ei tahaks Kristinat torkima minna. Rainer Vakra on vana valevorst. Kui sa neli päeva mõtled ja ikka ei suuda öelda, et viksisin maha ja väga vabandan... Hirmus piinlik!