GRAAFIK | Mis juhtub inimese kehaga, kui on väga palav?

Praeguses leitsakus pole higistamine ebahügieeniline häbiasi, vaid eluks hädavajalik. Higistamine sõltub temperatuurist, mille juures on meil veel mõnus olla, selgitab Tartu ülikooli inimese füsioloogia professor Eero Vasar. Arvatakse, et meie laiuskraadil sündinud ja kasvanud inimestele on see tavaliselt umbes 27 °C. Innuittidel ilmselt 20 °C, aga ekvaatori lähistel asujatel alles 35 °C. Enamik eestlasi hakkab higistama, kui temperatuur kerkib üle 27 kraadi.