Shawn Cotton (28) ei sõida enam oma 55 000 dollarit maksva erkroosa Corvette´iga tööle, sest kardab, et saab seetõttu surma nagu tema sõber. On aga kaks asja, milleta ta kodust ei lahku -kuulivest ja taskus olev 9 mm püstol.

Cotton töötas varem supermarketis külmikute puhastajana, talle maksti 7 dollarit tunnis. Ta tuli töölt ära, et alustada uues ja väga ohtlikus uudisteäris, kus videoajakirjanikud intervjueerivad kuritegelikes piirkondades tänavavajõuke ja räppareid, avaldades klipid seejärel enda YouTube´i kanalis.

Kümned temasugused gängielu jälgivad videograafid üle riigi seavad oma elu ohtu, et anda hääl kogukondadele, keda peavoolumeedia ingoreerib.

Cotton loobus Corvette´iga jõugualadel käimisest pärast seda, kui tema sõber ja mõjukas videograaf Zack Stoner maha lasti. Samuti hankis ta endale relva ja hoiab ka muidu madalamat profiili, et ise mitte jõuguliikmete raevu ohvriks langeda.

Lisaks Cottoni kanalile Say Cheese on selles maailmas suuremad tegijad Chicago World News, HoodVlogs Los Angelesis ja CharlieBo313 Detroitis. Cottoni sõnul dikteerivad tema tellijad talle tihti, kuhu minna ja milliseid parasjagu tülis olevaid jõuke ja räppareid kajastada. Tema videoülevaadetes vehivad jõuguliikmed sageli relvade ja rahaga.

Kriitikud väidavad, et sellist laadi kanalid ülistavad jõuguelu ja annavad gängiliikmetele hääletoru, millega vägivaldset sõnumit levitada. Pooldajate sõnul täidavad kanalid aga tühimikku uudistemaastikul, rääkides olulisi lugusid, mida tavameedia tähtsaks ei pea.

Gängide elu kajastamine on ohtlik. Kui tundub, et üht jõuku on soosivamalt kajastatud, võib selle konkurendi viha autorile langeda. Samuti võib videograafi tabada mõne noorema liikme püstolikuul, kes soovib tapmise abil jõugus kõrgemat staatust omandada. Cottoni sõnul saab ta sotsiaalmeedia vahendusel mitu surmaähvardust nädalas.