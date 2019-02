Hollandi narkoläbudel käinud Eesti noored: laudadel olid valge pulbri mäed, ainet tõmmati ninna tolmuimejaga

Neljas, 22aastane klienditeenindaja ja ajakirjandustudeng räägib majast, kus nad Hollandis festivali ajal sõbrannaga elasid: „Suure peolaua peal olid taldrikud amfetamiiniga ning ecstasy-tablette vedeles igal pool. Hästi palju oli narkootikumide laksu all olevaid inimesi, mõni niisama istus tühja pilguga ja mõni oli end nii segi tõmmanud, et teda ei lastud isegi festivalialale sisse. Samas seda ma ei näinud kordagi, et keegi midagi otseselt pakkumas oleks käinud või et mingi müük oleks toimunud. Need tabletid ja see amfetamiin lihtsalt olid seal vabalt kättesaadavad.“