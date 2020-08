Hollandi saatkonna ees avaldati meelt Eesti emalt lapse äravõtmise vastu. Suursaadik oli nõus protestijatega kohtuma

Meeleavalduse eestvedajaks oli 540-liikmeline Facebooki-grupp “Toetame Elisabethi ja Anjut!”. Kell 10:30 Toompeal alanud meeleavaldusel kanti plakateid sõnumitega “Can only rich have children?”, “Vahetan ema kõigi mugavustega korteri vastu”, “Tahtsin Lindgreni Bullerbyt, aga sain Kafka Protsessi”.

Meeleavaldajatest kaks, Minna Hint ja Tõnis Kärema, kohtusid Hollandi suursaadiku Karen van Stegereniga. Vestlus saatkonnas kestis ligi tunni ning Hint ja Kärema andsid suursaadikule üle ligi 200 allkirjaga kirja.

“Me peame seda kultuuriliseks agressiooniks,” seisab pöördumises. “Hollandi lastekaitse keelab lapsele ligipääsu tema emakeelele ja kultuurile. Praegune protsess näib põhjustavat lapsele rohkem kahju kui kasu. Selle asemel, et üksikemale vajalikku abi pakkuda, tekitab Hollandi lastekaitse lapsele suuremat kahju kui väidetavalt ebaadekvaatsed elamistingimused.”

Kirjas nõutakse lapsele õigust kohtuda oma ema ja vanaemaga ning rääkida nendega eesti keeles (paar nädalat tagasi nõuti Elisabeth Salminilt, et ta tohib tütrega kohtumistel vestelda vaid hollandi keeles) ning konstruktiivset tööd ema ja lapse taasühendamiseks.

"Me rõhusime sellele, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgi ei või last perest eraldada muidu kui ainult äärmisel vajadusel, kui on otsene oht lapse elule. Märkisime, et ema ja lapse lahutamine võib suure tõenäosusega põhjustada trauma mõlemale poolele ja abi asemel teeb amet perele rohkem kahju," ütles protesti üks eestvedajatest Mari-Vivian Ellam.

"Märkisime ka, et ema sõnul ei ole talle pakutud mingisugust abi ei selles osas, et võimaldada täita lastekaitse nõudmisi, ega ka mingit hingelist abi lapse eraldamisega seotud hingetraumaga toime tulekuks. On vaid soovitatud pöörduda psühholoogi poole. Märkisime ka, et emal ja lapsel on keelatud omavahel suhelda eesti keeles, mis on nende kui Eesti kodanike õiguste rikkumine," rääkis Ellam.

Hollandi suursaadik kuulas protesteerijate mõtted ja küsimused ära. "Ta kiitis meid algatuse eest, märkides, et ka ta ise on ema, ja suudab sellise olukorraga empaatiliselt suhestuda," väitis Ellam "Meie küsimusi ja murekohti ta ei kommenteerinud, küll aga oli ta suhelnud Hollandi lastekaitse esindajatega ja nende sõnul on lastekaitse pakkunud emale igakülgset abi."