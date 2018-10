Foto: Arvo Hallik

Arvo Hallikuga intervjuu kokku leppimine näib alguses lihtne. Ehkki investeerimispankur viibib sageli tööasjus reisil, leidub tema kalendris auk ühel esmaspäeva õhtul kell 18. Kohtumispaigaks pakub Hallik kohviku Sesoon.

Kuid kohtumise eel teatab Hallik, et kahjuks ei saa tulla, peab lastega õppima. Arvol ja Kajal, kes elavad nüüd Kadrioru pargi kõrval Belgia kuningriigilt ostetud korteris, on kahe peale kolm last, neist kaks mehe eelmisest kooselust (üks käib kolmandas, teine viiendas klassis).

Uuesti läheb kalendritesse kohtumisaeg ühe järgmise esmaspäeva hommikuks – kell 7.45 Radissoni Reval Cafés. Hallik on varajane ja see on virga töötegija tavapärane hommikutund.

Aga nüüd ütleb ta, et ärme intervjuud kohe tee, räägime niisama. Ta tahaks meedias olla nii vähe kui võimalik. Arvab, et kui annab intervjuu, teeb endast ise avaliku elu tegelase ja peaks hakkamagi ajakirjanikega suhtlema.

Sellelt kohtumiselt sünnib järgmine plaan: teeme ikkagi Halliku elu esimese usutluse laupäeva hommikul Faehlmanni kohvikus.