Miks te sinna europarlamenti kipute?

Neist põhjustest võiks lausa raamatu kirjutada (naerab).

Peamiselt see, et ma olen digiteemadel väga kirglik. See on mulle intellektuaalselt väga tugev käivitaja.

Elame Räniorus, üks naaber on Tesla, teine Google, kolmas Facebook. Tänu Toomasele oleme saanud kohtuda selle maailma mõjukatega.

Nende kohtumiste käigus on aga hoopis kasvanud minu imetlus Euroopa suhtes. Olen tulnud järeldusele, et võrreldes Ränioruga on Euroopa palju parem koht digiteemadel aktiivne olla.

Kandideerin, et veenda eurooplasi, kuidas me suudame luua Californiast ja Räniorust parema digitaalse keskkonna.

See jutt on nüüd üllatav. Siin me ju kogu aeg …

Ma tean! Kõik kogu aeg arvavad, et Euroopa jääb maha...