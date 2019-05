Kuum Krister Kivi Mikk Salu Indrek Kasela isiklik missioon: kangutada lahti EKREIKE valitsus Ettevõtja Indrek Kasela (47) on kõigi oma äride kõrval muutunud liiku­mise Kõigi Eesti üheks tuntuimaks eestvedajaks ja rahas­tajaks. Jaga

PROBLEEM ON SELLES, ET EESTI ON LIIGA RIKAS: „Meil on liiga palju raha ja tänu sellele me elame ka keskpäraste inimeste suured lollused üle. Isegi siis, kui sajad miljonid meie raha rändasid Lätti, ei läinud elu sellest Eestis silmanähtavalt halvemaks.“ Foto: Vallo Kruuser