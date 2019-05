Sinu soosik eurovalimistel näis olevat Raimond Kaljulaid, kuigi ta on kasvanud poliitikuks Edgari Savisaare õukonnas pragmaatilisi valikuid tehes. Kas usud inimeste võimesse areneda ja muutuda?

Alati peab uskuma. Olulisem ongi areng ja see, et poliitik/inimene käib ajaga kaasas ning peab kinni lubatust. Poliitiku ainuke kapital on usaldus. Nn suuorganeid on juba liiga palju.

Kaljulaid parlamenti küll ei saanud, aga kuidas tulemustega muidu rahule jäid?

Väga jäin rahule - asjatundjad said sisse, tühikargajad jäid valja. Kaljulaid tegi supertulemuse, arvestades tema olematut eelarvet. Mart Helme peab nüüd kaabu ära sööma, sest ka Euroopas võitsid tema poolt nimetatud “liberaaldemorkaatlikud värdjad” ehk siis eurooplased. Aga mind teeb rohkem murelikuks see, kust parteidel nii palju raha tuli, et toppida kõik kanalid täis oma pilte. Parim näide on Riho Terras - poliitiliselt null, kuid ülerahastatult tehti temast saadik. Poliitlistel kampaaniatel peab olema limiit - see teeks asjad võrdsemaks.