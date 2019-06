Indrek Neivelt: Pensioni teine sammas – kust tekivad erinevad arusaamad?

Teise pensionisamba vaidlused ei vaibu veel niipea. Möödunud aastal oli keskmise palga kasv Eestis 8 protsenti ja pensionifondide tootlus miinus 2,8 protsenti. Väga halvad uudised pensionikogujatele. Aga pensionifondide haldurid on visad ega taha alla anda. Endiselt üritavad nad meile kõigile selgitada, kui hea ikka on selline kogumine.

Aga mitte sellest ei tahtnud ma täna kirjutada. Olen pensioniteemadel eri kohtades väga palju rääkinud, kirjutanud ja vaielnud. Tundub, et eri pooled on eeldustes samal arvamusel, aga sellele vaatamata on lõpptulemus risti vastupidine. Ühed arvavad, et rahvas peab kohustuslikus korras raha pensioniteks korjama ja teised arvavad vastupidist.

Kuidas on see küll võimalik?

Paraku pole see nii lihtne nagu 1 + 1. Et aru saada, kus eri poolte arvamused hakkavad lahknema, tasub kogu loogika lahti kirjutada ja jälgida, kust tuleb erinevus.