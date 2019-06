Tuleval aastal 80 aasta juubelit tähistav narvakas Nazar Farber on kuldsete kätega mees. Leiutaja. Natuke nagu Steve Wozniak, kes nokitses 1970ndatel valmis esimese Macintoshi personaalarvuti.

Aga Farber ei leiutanud arvutit, vaid uut tüüpi kasvuhoone, millesarnaseid on tänaseks Eesti aedades juba tuhandeid.

Kaarekujulistest elementidest sõrestik

Ta registreeris 2011. aastal kasuliku mudelina poolsilindrikujulise kasvumaja konstruktsiooni, mille lühikirjeldus kasulike mudelite andmebaasis algab nii: „Tal on kaarekujulistest elementidest koosnev sõrestik, millest kaks moodustavad ühtlasi kasvuhoone otsaseinad. Elementide külge on kinnitatud valgust läbilaskvast materjalist kate, kaarekujulised elemendid on gofreeritud U-kujulise profiiliga terasplekist, elementidel on tugevdavad kõõlud, mis on omavahel ja elemendiga kruvide või neetidega seotud.“

Leidur Nazar hakkas selliseid kasvuhooneid tootma ja müüma ning huvilisi jätkus.

Varsti kutsus isa appi ka oma poja Eduardi (52). Isa tegeles firma sisulise ja tehnilise küljega, poeg vastutas korraldusliku ja finantspoole eest. Umbes nagu Wozniak ja Jobs.