Isade mäss poegade vastu

Oleme harjunud kuvandiga mässumeelsetest noortest ja konservatiivsetest vanadest. Noored on tagant tõuganud revolutsioone ja kultuuriuuendusi, just neilt oodataksegi radikaalsust ja vanade tõdede kummutamist. Ometi oleme praeguseks jõudnud olukorda, kus noored on alalhoidlikud ja vanad mässumeelsed.

Isade mässu parimaks näiteks Eestis on kujunenud „lumehelbekese“ mõiste, mida kasutatakse just noorte halvustamiseks. Halvustajateks kipuvad olema keskealised ja vanemad mehed, vanuse poolest nende lumehelbekeste isad. Isadel on oma poegadele hulk etteheiteid, mis on võetav kokku tõdemusega, et noored erinevad oma vanematest liiga palju.