Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses on järjest rappa läinud kaks suurt hanget: 30miljoniline hange soomusmasinate ümber­ehitamiseks ja rohkem kui 20miljoniline hange automaatide ostmiseks Eesti kaitseväele.

Jaanuari alguses tuli teade, et tühistatud on 30 miljoni eurone hange Norrast ostetud soomusmasinate ümberehitamiseks. Natuke aega hiljem algasid jamad automaatide hankega. Võitis ameeriklaste Lewis Machine & Tool Company (LMT) 22 miljoni eurose pakkumisega, ent see vaidlustati riigihangete vaidlustuskomisjonis. Sealt tuligi negatiivne otsus. Venib, et mitte öelda top­pab ka kolmas tehing, suurhange 155 mm haubitsatele laskemoona ostmiseks. Eelmise aasta lõpus osteti seetõttu ad hoc (et moona üldse oleks) Soomelt kaheksa miljoni euro eest haubitsate laskemoona, kriitikute kahtlustuse järgi aegumistähtajale lähenevat kraami.

Nii automaatide kui ka soomusmasinate hankega on seotud sama seltskond.