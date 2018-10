„Mitu last sul on? Mitu last sul on?! Kas sa Eesti looduse peale ei mõtle! Vasta! Vasta kohe!“ kähiseb minister Janek Mäggi ja kummardub üle laua minu poole. Ta on näost punane. Hoiab kramplikult kätega lauaservast kinni. See kõik toimub avalikus restoranis.

Kõrvallauast vaadates on olukord leebelt öeldes veider.

Sama stseen on viimase nädala jooksul lahti rullunud ka Stenbocki majas, kus publikuks olid kaitseminister Jüri Luik ja õiguskantsler Ülle Madise. Kodus esitas Mäggi seda abikaasale. Möödunud esmaspäeval kogesid seda Lastehaigla Toetusfondi nõukogu koosolekul, mida Mäggi pidi juhatama, viibijad.

Pärast koosolekut kirjutas doktor Adik Levin Mäggile: „Janek, mis Sinuga juhtunud on? Sa ei meeldi mulle üldse. Sa oled läbi põlenud. Sa saad kohe infarkti. Peaksid professionaali abi otsima.“

Mäggi: „Adik vist ei pannud mu väikest eelhoiatust tähele. Nüüd ma hoiatan kõiki põhjalikult ja selgelt nagu „Pealtnägija“: järgnev stseen võib olla ebatsensuurne, palun ärge ärrituge. Ju siis oli mu esitus nii mõjus.“

***

Minister Mäggi on niiviisi etendanud oma versiooni kohtumisest, mis toimus 18. oktoobril superministeeriumi 10. korrusel tema kabinetis. Ministriga tulid omal soovil kohtuma kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks (EMA) aktivistid Linda-Mari Väli ja Indrek Vainu.

Kuna oli teada, et jutuks tulevad Est-Fori tselluloositehasega seotud teemad, kutsus minister kohtumisele raskekahurväe: regionaalvaldkonna asekantsleri Kaia ­Sarneti, planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärve, nõunik Marica ­Lillemetsa. Kohtumist toetas ka ministri nõunik Epp Remmel.

Kohtumisest, mis pidi algul kestma pool tundi, aga kestis ligi kaks korda kauem, sai täielik ühe mehe show.

See mees on Indrek Vainu, EMA koordinaator. Karismaatiline, konfliktne, kompromissitu.

Ja sellel koosolekul äärmiselt vihane.

Asekantsler Kaia Sarnet: „Ma olen avalikus teenistuses olnud üle 30 aasta ja osalenud lugematutel aruteludel, erinevatel teemadel ja paljude huvigruppidega. See kohtumine oli täiesti unikaalne.“

Ministri nõunik, endine tippajakirjanik Marica Lillemets: „Ta ei tulnud ühegi ettepanekuga, ühegi pretensiooniga, vaid lihtsalt lõugas. Esimesest hetkest peale.“

Ministri nõunik Epp Remmel: „Kogu tema käitumine oli ründav, provotseeriv. Ta tagus kätega lauale.“

Minister Mäggi: „Sellist kohtumist pole mul enne olnud. Mul oli selline tunne, et kui tal oleks olnud relv, oleks ta mu maha lasknud.“