Karel Tammjärve sponsor: See nüüd mulle küll imelugu pole. Elus juhtub kõike

Helistan seoses Karel Tammjärvega…

… Jah-jah. Väga meeldiv, väga hästi kasvatatud noormees. Mina tema pihta kividega küll ei loobi. Kõigiga juhtub elus. Kõik hukkamõistjad võiks ise ka vaadata peeglisse.

Nii palju kui meil kokkupuudet oli, ei ole mul tema peale öelda mitte ühtegi.. vaid kõige paremat.

Nii et tema tuli ise teie jutule ja veenis teid ära oma tulemuste ja jutuga?

A mis seal veenda oli? Mis seal veenda on? Ma olen sporti toetanud palju, jalgpalliklubi 30 aastat.

Ehk polnudki küsimust, tundus, et tuleb Eesti sporti toetada ja kogu lugu?

Loomulikult. Ei milleski muus.

Seal jalgpallis on küll neid, kes on ka vangis käinud ja mis nende kõigiga on juhtunud nende aastate jooksul. Ja selle järgi ma ei otsusta, kas on Jüri, Peeter või Jaan – ma toetan Eesti sporti.

Vaatasite pressiülekannet ka?

Vaatasin jah.

Mis mõtted tekkisid?

Ei, mis mõtted... te vist ei tea, kui palju mul aastaid on. Ma käin 74ndat aastat. Olen nii vana inimene, et olen elus kõike näinud. See nüüd mulle küll imelugu pole. Elus juhtub kõike.

Nii et vimma ei pea?

Aga miks ma peaksin pidama? Kõike juhtub! Annaks jumal, et teiega ei juhtuks midagi!

Püüan dopingust hoiduda!

Ehk läheb õnneks!

Aga kui ta peab aasta-paar pausi ja tahab sporti naasta, kas toetate edasi?

Las ta peab. Aga mis „kui”? Võib-olla mind polegi siis enam. Elame ikka selles päevas, mis meil on.

Näiteks Merko, kes on olnud Team Haanja suurtoetaja ütlevad, et nemad lõpetavad selle asja nüüd ära.

Noh, see on hoopis teine jutt. See on teine asi. Minul oli puhtalt tema toetamine. Ta oma karistused saab ja...

Seda ei ole, et ta peaks oma toetuse tagasi maksma?

Miks?

Ei ole lepingus sellist punkti?

Ei, loomulikult mitte. Loomulikult mitte.

Kui suure summaga teda toetasite?

Ei vasta, see on kahe lepinguosalise kokkulepe. See pole oluline üldse. Ma ei ole suurtoetaja suusatamises.

Rõõm kuulda, et teie usk sporti kadunud pole!