Kas Hubert Hirv saab 500 000 eurose kautsjoniga vabadusse?

Hubert Hirv istus täna Harju maakohtus ja kuulas vaikides pealt, kuidas riigiprokurör Kati Reitsakvõitles tema vahi alt vabastamisele vastu.

„Hirv pakub 500 000 eurost kautsjonit,” kõneles Reitsak. „Kohus peab otsustama, kas see 500 000 on nii motiveeriv, et hoiab Hirve siin? Mina ütlen, et ei ole!”

Kriminaalasja uurimise käigus on kohus arestinud Hirve ja tema lähedaste vara kokku 1,2 miljoni euro väärtuses. Reitsak rõhutas, et Hirvel on „piisav materiaalne võimekus Eestist lahkumiseks koos oma uue perekonnaga.”

Riigiprokurör jätkas: „500 000 ei ole prokuratuuri hinnangul piisav, et mõjutada Hirve üht- või teistpidi käituma. Nüüd ütlevad kaitsjad, et prokuratuur, ütle sina oma summa kautsjoniks. Ma leian, et mitte ükski summa ei saa praegu olla selline, et see veenaks prokuratuuri, et Hirv ei jätkaks uute kuritegude toimepanemist ega läheks pakku.”

Prokurör Reitsakule vaidles vastu Hirve kaitsev advokaat Oliver Nääs.