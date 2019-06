Mari-Annat, ujeda naeratusega heledapäist naist, ei ole enam.

Seda, mis naisega tema elu viimasel ööl juhtus, teab üksainuke inimene. Ja temagi ei mäleta juhtunut hästi. Või ei taha mäletada.

Selleks inimeseks on Volmar K. – Mari-Anna kunagine elukaaslane. Ta mäletab, et oli tol ööl kõvasti joonud. Ja et neile meeldis harrastada vägivaldseid seksmänge.

„See on minu teada esimene kord Eestis, kus seksmängus on inimene surma saanud,“ ütleb asja kohta ringkonnaprokurör Diana Helila.

See oli millalgi möödunud aasta kevadel, kui Mari-Anna rääkis oma emale Angelina V-le, et tal on sõber, kes talle väga meeldib, ning et ta tahaks temaga kokku kolida, koos korteri ­üürida. Ema, palun aita, meil on vaja maksta maakleritasu, esimese kuu üür ja tagatis, nurus tütar.