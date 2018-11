Bolti suuromanik ja Siilatsi äripartner on Silicon Valleys tõeline super­staar-investor, kes aidanud lendu mitu maailmakuulsat ettevõtet ning löönud uudistes laineid ka kõmulisemate asjadega. Ekspress teab tema nime, kuid firma palub selle hoida veel saladuses.

Siilats tunneb seda meest juba 6–7 aastat ning tänavu kevadel kutsus mees idufirmade ja Ameerika kogemustega eestlase oma uue startup’i tehnoloogia­juhiks. Siilatsile kuulub firmas ka väike osalus.

Tõuksiga Miami Beachil

Bolt on mõnusalt mugav elektriline tõukeratas, mida Ekspress testis kuu aega tagasi Miami Beachil.

Bolt oli saanud just Hiinast konteineritäie rattaid ning Siilats ja tema väike eestlastest koosnev tiim katsetas neid tänavatel. Lihtne kasutada, mugav sõitma õppida ja manööverdada. Liigub nii kõnni- kui ka autoteedel. Pidurdab turvaliselt.

Ülemöödunud nädalavahetusest on 400 kollast ratast Miami lähistel Fort Lauderdale’i rannapiirkonnas avalikult kasutusel.

Kummaline on see, et ka eestlaste Taxifyl on elektrilised tõukerattad.