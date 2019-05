Eesti sisepoliitika hindamisel võistlevad – Keskerakonna olukorda vaadeldes – praegu kaks narratiivi. Esimest neist võib lugeda iga päev lehtedest. Koalitsioon on hukule määratud. Jüri Ratason Helmede pantvang. Keskerakonna toetus valijate seas kahaneb. Eriti nutune on situatsioon venekeelsete valijate seas. Süüdlaseks ebapopulaarne koalitsioon EKREga.

Tehakse ennustusi, millal valitsus langeb. Iga infokildu nähakse viimase ultimaatumina Ratasele. Igast võnkest reitingus loetakse välja Keskerakonna kadu. Euroopa Parlamendi valimistest võib saada Keskerakonna luigelaulu algus, ütles näiteks portaal Poliitika.guru läinud nädalal. Eesti Päevaleht oli pärast eurovalimisi veelgi konkreetsem: umb­usaldus Ratasele, Keskerakonnale käivitub süsimust stsenaarium.

Sellist analüüsi toetab mitu objektiivset fakti.