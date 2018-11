Viimastel aegadel levib kodumaises meedias üha enam seksuaalse aktiivsuse langust kajastavaid kirjatükke. Suve lõpul rääkis juba aastaid sundtsölibaadis elav mees Õhtulehele, et vihkab feministe, kes on tema hinnangul tekitanud olukorra, kus keskmine Eesti mees enam naist ei leia.

Selliste mõtetega vaevavad oma pead veel paljud, kes end siin sombusel põhjamaal üksinda ja rahuldamata tunnevad. Üks härra avaldas Õhtulehe veergudel koguni arvamust, et Eestist madalama elatustasemega riikidest tuleks hakata naisi importima.

Asjatundmatule võib siinkohal tunduda, justkui Maarjamaal oleks kiimlus otsa lõppenud. See ei ole aga sugugi nii! Kogu see täiskasvanute värk on kolinud hoopis interneti.

Ekspress sukeldus ülepeakaela kodumaisetesse kohtingulehekülgedesse ja tutvumisportaalidesse. Selgitasime välja kust leida partner, kui sind huvitavad ema ja poja vahelised rollimängud, domineeriva naise poolt alandatud saamine, võõrale lapse tegemine või hoopis elu armastuse leidmine ja abiellumine.

Puhusime juttu lahke härra sponsorluse toel ülikoolis käiva neiuga. Ja käisime külas grupiviisiliselt meestele valu tekitavate naiste juures.