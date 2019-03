Rahvaalgatuse osas pakutakse suuremaid võimalusi, aga Šveitsi stiilis otsedemokraatia revolutsiooni ei tule. Kuna Ekspress ei ole näinud täpseid sõnastusi rahvaalgatuse teemal, siis järgnev on spekulatsioon, kuid tulekul võiks olla midagi sellist, et kui algatajad suudavad koguda x koguse allkirju (näiteks 25 000), siis riigikogu peab antud teemat suures saalis läbi mitme lugemise arutama.

Tõenäoliselt on aga just rahvaalgatus see koht, mille abil saab EKRE kooseluseaduse ikkagi Riigikogusse tuua. Ehk siis esimene küsimus (kooseluseadus) ja kolmas küsimus (rahvaalgatuse võimaluste suurendamine) on antud koalitsioonileppe kokkupanemise loogikas omavahel seotud.

Keerulistest teemadest on laual veel II pensionisamba tulevik. Mingil kujul vabatahtlikkuse suunas liikumine toimub, aga päris seda, mida Isamaa algselt soovis, ilmselt ei tule.