„Ainult need, kes seda suudavad, jõuavadki tippu! Rasked MMAkad võtavad vist isegi 12 kilo alla. Üks selline läkski eelmisel aastal hauda. Üle-eelmisel, mäletan, läks üks Tai poiss,“ jutustab Kevin Renno. Omal ajal nii kikkpoksis kui ka Tai poksis Euroopa ja maailmameistriks tulnud mees peab siinkohal silmas mitte tavalist rasva arvelt toimuvat kaalulangetamist. Kõige äärmuslikumate juhtumite käigus on sportlasel mõne päevaga kaalu lausa veerandsaja kilogrammi võrra kiigutada õnnestunud.

Võitlussportlased langetavad kaalu üksnes kehas leiduva vee arvelt. „Võtad rasva arvelt nii palju kui suudad, aga sportlased on nagunii „kuivad“. Rasvaprotsent kehas on väike. Ainuke asi, mille pealt saad kaalu veel võtta, on kehast vedeliku välja laskmine,“ räägib Renno.

Eesti Ekspress jälgis Tai poksija Hendrik Themase kaalulangetamist nädalavahetusel toimunud King of Kingsi nelja mehe turniiri eel. Tavaliselt 83-85 kilogrammi kaaluv Themas jõudis kaalumiseks 76,7 kilogrammi tähiseni (vaja oli 77 või vähem). Kaalumisele järgnenud ööpäeval sõi ja jõi ta end uuesti 83,6 kilo peale.