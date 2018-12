Koeravorstivarguste uurimisele politseis tõmmatakse pidurit

Foto: Meelis Meilbaum

Paar nädalat tagasi kirjutas Ekspress koeravorsti varastanud Helyse Karust (pildil), kelle süü tõendamisel kasutas politsei mobiiltelefoni sideandmeid. Karu süüdimõistmine pole jõustunud, sest kohtus tekkis vaidlus sideandmete kasutamise õiguse üle. Riigikohus palus Euroopa Kohtul juhtumiga tutvuda ja oma sõna öelda.

Nimelt kogutakse sideandmeid Euroopa Liidu direktiivi järgi, mille Euroopa Kohus kuulutas paar aastat tagasi inimõiguste rikkumiseks. Eesti valitsus on siiani seisukohal, et sideandmete kasutamine kuritegevuse vastases võitluses on täielikult õigustatud. Veelgi enam, andmete massiline säilitamine aasta jooksul aitab tagada Eesti julgeolekut. Kuidas aga Eesti oma julgeolekut tagab, on meie kui Euroopa Liidu liikmesriigi enda otsustada.