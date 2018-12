Kirsti Vainküla

Kohtunik lapsendada soovinud lesbipaarile: peab küsima lapse arvamust

Tartu maakohtu kohtunik leidis, et omal alal hinnatud ning edukas naisspetsialist ei sobi lapsevanemaks ega tohi oma elukaaslase last lapsendada, sest ei ole teada, kas laps ikka tahab teda oma teiseks emaks. See on juba teine juhtum, kui sama kohtunik ei anna koosellunud lesbipaarile luba lapsendamiseks.