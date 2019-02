© Guardian News & Media

Möödunud ööl oli midagi juhtunud. “Sa ei taha siin liiga kaua ringi jõlkuda,” andis üks tänavanurgal seisvatest tüüpidest nõu, kuid keeldus lähemalt selgitamast. Nad asusid Ida-Londonis asuvas Gascoigne´i elurajoonis Crispe house´i kortermajade lähedal. Sellel territooriumil kehtib Hellbanianz´i ülemvõim.

Hellbanianz näol on tegu Albaania narkodiilerite tänavajõuguga, keda kohalikud tunnevad selle vägivaldsuse poolest. Laiemalt on nad pälvinud tähelepanu sotsiaalmeediapostitustega, milles püütakse Ferraride, 50-naelaste rahanutsude ja Rolexi kuldkellade abil oma mainet parendada ja noori liikmeid värvata. 1960ndatel ehitatud Gascoigne´i elamupiirkond on nende ajalooline asupaik.

Õues hakkas pimenema, kui välja ilmus veel kaks meest. Kui uurisime, kas nad on Hellbanianz´i liikmed, lausus üks neist, et peaksime lahkuma. Meid saadeti minema ja kästi mitte tagasi tulla.

Hellbanianz tegeleb narkoäri jaemüügiga. Nad on tänavadiilerid ja brigadirid, kes töötavad Albaania organiseeritud kuritegeliku sündikaadi ehk Mafia Shqiptare heaks. Briti riiklik kuritegevusevastane agentuur NCA (National Crime Agency) usub, et Albaania maffia kinnistab Briti allilmas oma võimu ja on riigi 5 miljardi naelast kokaiiniturgu pea täielikult hõivamas.

Hellbanianz jõugu sädelevad trap-muusika videod tuletavad vaatajatele meelde, et “HB on valmis vägivallaks”, omades selleks vajalikku inimjõudu ja tulirelvi. Siiski väidavad politseiallikad, et Hellbanianzi liikmed asuvad Albaania maffia hierarhia madalaimal pulgal.