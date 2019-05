Briti välisminister Jeremy Hunt esines lihavõttepühadel toetusavaldusega tagakiusatud kristlastele kogu maailmas.

Hunt on üks tõenäolisi kandidaate parteiliidri ametisse pärast seda, kui peaminister ja tooride esinaine Theresa May tagasi astub. Hunt saatis usupühade ajal toetusavalduse neljakümnele organisatsioonile ja isikule.

Kas siit saaks oletada briti konservatiivide ühe juhtfiguuri valimiskampaania algust? Ei pruugi.

Hunt on teinud Briti väliministriks olles (ametis eelmise aasta juulist) kristlaste saatuse oma südameasjaks, andes 2018. aasta detsembris korralduse koostada selleteemaline raport.

Hunt väidab, et kristlaste olukord ühes või teises riigis on teatud indikaatoriks: seal, kus hakatakse neid taga kiusama, on peatselt oodata ka teiste vähemuste allasurumist.

Hunti nõutud raport tuli välja 2.mail. Kokkuvõtvalt: kui vaadelda usulise tagakiusamise ohvreid usulahkude põhjal, siis 80 protsendil juhtudest on tegemist kristlastega.

Mitte moslemitega, nagu läänemaailma uudistevoogu ning avalikkusse jõudvaid arvamuslugusid jälgides võiks arvata.