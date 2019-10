Kui tahate Eestis olla edukas põllumees, on vaja täita kaks tingimust: teie nimi peab olema Urmas Laht ja te peate kuuluma Keskerakonda. Vajalik on ka see, et teie äripartneriks oleks riiklik Maaelu Edendamise Sihtasutus, mis kuulub parteikaaslase Tarmo ­Tamme haldusalasse. Näitliku ärikaasusena võib samm-sammult läbi käia selle aasta mais pankrotti läinud Eesti Lihatööstuse loo.

Algus: kui raha pole, siis riik annab

Kõigepealt idee. Urmas Lahe initsiatiivil saab umbes kolm aastat tagasi kokku seltskond seakasvatajaid, kes tahavad asutada oma lihatööstus­ettevõtte. Tehas ostaks osanikest seakasvatajate käest sigu, teeks neist vorsti ja sinki, mida saaks rahvale kalli hinna eest maha müüa. Kõik saavad rikkaks ja õnnelikuks.

Silm pannakse peale soomlaste Atria käes olevale Vastse-Kuuste lihatööstusele, millest Atria tahab lahti saada.