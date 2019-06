Kuidas maailma edukaim autotööstur vangi sattus

Autotööstus on kogu 20. sajandi kestel olnud tooniandvaid tööstusharusid. Sellistes riikides nagu Ameerika Ühendriigid või Jaapan on see olnud lausa rahvusli­kuks uhkuseks. Autotööstuse kõikjale jõudva mõju tõttu on meil kaelas naftasundus ühes siit tulenevate sõdadega Lähis-Idas ning pingetega paljudes teistes piirkondades, kus toodetakse mootorite käigushoidmiseks vajalikku vedelikku. Auto on õnnistus ja ikaldus ­ühtaegu. Viimast siiski üha rohkem, sest looduse taluvusvõime inimeste tekitatud reostuse neutraliseerimisel on ületatud.

Seega on 21. sajandi alguse auto­tööstusel uued ülesanded – ­mõelda lõpuks ometi välja liiklusvahendid, mis ei koormaks keskkonda, olgu need elektriautod või midagi muud. Ja muidugi kauaaegse unistuse – isejuhtiva auto ­projekteerimine ning tootmine. Läbimurre peab juhtuma teravas konkurentsis USA, ­Euroopa ja Jaapani autotööstus­gigantide vahel.

2001. aastal teatavaks tehtud prantslaste Renault’ ning jaapanlaste Nissani ühinemine oli aga edulugu. 2016. aastal võeti kampa veel üks jaapanlaste suurtegija – Mitsubishi. Tulemuseks konglomeraat, mis oli suuruselt maailma kolmas autotootja ning elektriautode ehitamisel absoluutne liider.