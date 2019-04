Kuum Andrei Hvostov Kuidas „süvariik“ Trumpi päästis Ameeriklased veeretavad Muelleri raportit nagu kuuma kartulit, teadmata, mida sellega peale hakata. Jaga 0 Kuula

ENNEAEGNE RÕÕM: President Trump 18. aprillil haavatud sõjameeste austamise päeval. Just on avalikustatud Muelleri raport. Trump rõhutab taas, et tal polnud venelastega mingit vandenõulist sidet. „No collusion.” Tõepoolest – juriidilise haridusega Mueller ei kasutanud sõna „collusion” kordagi, sest sellel terminil puudub USA õiguskeeles tähendus. Foto: Vidapress