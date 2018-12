„Minu ema andis paar aastat tagasi vaidlemises alla,“ teatab üks noor neiu Ekspressi fotograafile, viidates selle lausega oma madalate tossude ja lõhkiste põlvedega teksapükste vahelt paistvatele paljastele säärtele. On reede õhtu Tallinnas. Kraade on nulli ringis, aga jalad on paljad. Pahkluud peavad paistma. Pole tähtis, kas sajab lund või mitte. Nii peab, sest nii on moes.

Umbes kolm aastat on Eesti noorte seas valitsenud trend, kus paljad pahkluud peavad oma viisteist sentimeetrit nähtaval olema. See tähendab ka madalaid tosse või tenniseid, nende sees madalaid sokke. Aastaajast ja külmakraadidest sõltumata.

Nüanssides leiab muidugi erinevusi. Püksisääred võivad olla üles keritud. Võivad olla ka lihtsalt lühemaks lõigatud. Sokid – eriti tüdrukutel – on nii madalad, et esmapilgul võib jääda mulje, et sokke polegi. Kui sokid on pikemad – enamasti poistel – siis tavaliselt on need värvilised ja mustriga. Mõnel puhul on need alla lonti lükatud.